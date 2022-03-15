‘‘Moskova İran Nükleer Anlaşmasını Engellemiyor’’

Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları Moskova’da biraraya gelmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Rus Bakan Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova’nın İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını baltalamaya çalıştığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Lavrov, Rusya’nın Washington'dan, Moskova'ya uygulanan Ukrayna yaptırımlarının İran’la anlaşma çerçevesindeki işbirliğini etkilemeyeceğine dair yazılı güvence aldığını bildirdi.

Resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan İran nükleer anlaşması, yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesini öngörüyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise hiçbir şeyin Viyana’da yapılan nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerini olumsuz etkileyemeyeceğini söyledi.

İranlı bakan, görüşmelere ara verilmesinin konuların çözümü ve tüm tarafların nükleer anlaşmaya olan bağlılıklarına geri dönmelerinin yolunu açabileceğini kaydetti. Emir Abdullahiyan, Lavrov’u yakın zamanda ziyaret etmesi için İran’a davet ettiğini de ekledi.

11 aydır süren uluslararası görüşmeler, ABD’nin 2018’de eski Başkanı Donald Trump döneminde çekildiği anlaşmaya yeniden katılmasını ve İran'ı hızla ilerleyen nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmada yer alan kısıtlamalara geri döndürmeyi hedefliyor.

Lavrov’un açıklaması öncesinde ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova’ya uygulanan yaptırımların, İran anlaşması çerçevesinde Rusya’nın çıkarlarını olumsuz etkilediğini söylemişti.

Peskov, ‘‘Yaptırımların hesaba katılması lazım’’ demiş ve bu durumun İran’la nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan görüşmelerin yeni bir boyutunu oluşturduğu için görmezden gelinemeyeceğini belirtmişti.

Avrupalı ülkeler ise Rusya’nın İran’la ticaretinin garanti altına alınması isteğinin, nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarına gölge düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya 5 Mart’ta beklenmedik bir şekilde İran’la ticaretinin, Ukrayna’ya girmesi nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenmeyeceğine dair kapsamlı garantiler talep etmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak değerlendiriyor ve bunun, Batılı ülkelerin Kiev’de Batı yanlısı liderleri desteklemesi ve NATO’nun doğu kanadından Rusya sınırlarına doğru genişlemesi nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor.

