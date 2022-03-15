HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘Moskova İran Nükleer Anlaşmasını Engellemiyor’’

‘‘Moskova İran Nükleer Anlaşmasını Engellemiyor’’

15.03.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları Moskova’da biraraya gelmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Rus Bakan Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova’nın İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını baltalamaya çalıştığı iddialarının doğru olmadığını söyledi

‘‘Moskova İran Nükleer Anlaşmasını Engellemiyor’’

Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları Moskova’da biraraya gelmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Rus Bakan Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova’nın İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını baltalamaya çalıştığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Lavrov, Rusya’nın Washington'dan, Moskova'ya uygulanan Ukrayna yaptırımlarının İran’la anlaşma çerçevesindeki işbirliğini etkilemeyeceğine dair yazılı güvence aldığını bildirdi.

Resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan İran nükleer anlaşması, yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesini öngörüyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise hiçbir şeyin Viyana’da yapılan nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerini olumsuz etkileyemeyeceğini söyledi.

İranlı bakan, görüşmelere ara verilmesinin konuların çözümü ve tüm tarafların nükleer anlaşmaya olan bağlılıklarına geri dönmelerinin yolunu açabileceğini kaydetti. Emir Abdullahiyan, Lavrov’u yakın zamanda ziyaret etmesi için İran’a davet ettiğini de ekledi.

11 aydır süren uluslararası görüşmeler, ABD’nin 2018’de eski Başkanı Donald Trump döneminde çekildiği anlaşmaya yeniden katılmasını ve İran'ı hızla ilerleyen nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmada yer alan kısıtlamalara geri döndürmeyi hedefliyor.

Lavrov’un açıklaması öncesinde ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova’ya uygulanan yaptırımların, İran anlaşması çerçevesinde Rusya’nın çıkarlarını olumsuz etkilediğini söylemişti.

Peskov, ‘‘Yaptırımların hesaba katılması lazım’’ demiş ve bu durumun İran’la nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan görüşmelerin yeni bir boyutunu oluşturduğu için görmezden gelinemeyeceğini belirtmişti.

Avrupalı ülkeler ise Rusya’nın İran’la ticaretinin garanti altına alınması isteğinin, nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarına gölge düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya 5 Mart’ta beklenmedik bir şekilde İran’la ticaretinin, Ukrayna’ya girmesi nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenmeyeceğine dair kapsamlı garantiler talep etmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak değerlendiriyor ve bunun, Batılı ülkelerin Kiev’de Batı yanlısı liderleri desteklemesi ve NATO’nun doğu kanadından Rusya sınırlarına doğru genişlemesi nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüz binlerce kuvvet teyakkuzdaNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüz binlerce kuvvet teyakkuzda
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Taksim'de polisle doktorlar arasında arbedeTaksim'de polisle doktorlar arasında arbede
Anahtar Kelimeler:
İran Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.