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  4. SON DAKİKA | Moskova-İstanbul uçağında bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, ihbar asılsız çıktı

SON DAKİKA | Moskova-İstanbul uçağında bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, ihbar asılsız çıktı

18.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Moskova-İstanbul seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağına havada bomba ihbarı yapıldı. Uçak İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Moskova-İstanbul uçağında bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, ihbar asılsız çıktı

Aeroflot'a ait SU-2130 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Moskova Şeremetyevo Havalimanı'ndan yerel saatle 08.59'de kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçağa bomba ihbarı yapıldı. Uçağın pilotu İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi.

Saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçak güvenli bir park alanına alındı. Polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

DHA

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