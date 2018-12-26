Güzelliği ve yetenekleriyle jüri ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan güzel, tacı geçen yılki yarışmanın kazananı Elizaveta Lopatina’dan devraldı. Renkli anlara sahne olan yarışmadan kareler.
Moskova’nın en güzel kızı seçildi
Moskova Güzeli 2018 yarışmasının finalistleri, ödül töreni sırasında.
Moskova Güzeli 2018 yarışmasının finaline katılan yarışmacılardan biri.
Yarışmanın katılımcıları, güzelliği ve yetenekleriyle jüri ve izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Katılımcılarından Kseniya Polenova, bikini geçidinde.
Her yıl düzenlenen yarışmada güzellik tacı için 30 katılımcı yarıştı.
Мoskova Güzeli 2018 Yarışması'nın bikinili geçidine katılan güzeller.
Yarışmasının finaline kalan güzellerden biri Anastasiya Solovey.
Мoskova Güzeli 2018 Yarışması'ndan bir kare.
Мoskova Güzeli 2018 unvanı için yarışan güzeller. Ortasında yarışmayı kazanan Alesya Semerenko duruyor.
Yarışma finalinin katılımcılarından Diana Şuvayeva, dans gösterisi sırasında.
Мoskova Güzeli 2018 unvanını kazanan Alesya Semerenko ödül töreni sırasında.
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