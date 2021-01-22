Moskova polisinden muhalif gösterilere sert müdahale sinyali

Moskova Emniyeti, cezaevindeki muhalif lider Aleksey Navalni'nin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenmesi planlanan protestolar için sert müdahele öngörüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, izinsiz gösterilerin ve provokasyon amaçlı eylemlerin "kamu düzenine tehdit" olarak değerlendirileceği ve tereddütsüz bastırılacağı belirtildi. Rus otoriteler, Navalni'nin çağrısından önce de halihazırda başkentte ve diğer şehirlerdeki Navalni destekçilerine yönelik tutumunu sertleştirmiş, bazı muhalifler gözaltına alınmıştı.

Putin muhalifleri içinde en fazla öne çıkan isim olan Navalni, geçen yıl ağustos ayında zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Tedavisi tamamlanan Navalni, geçen pazar Moskova’ya dönmüş ve Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece 30 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Navalni, tutuklanmasının ardından vatandaşlara "sokağa çıkın" çağrısında bulunmuş, çeşitli internet platformlarında da muhalif siyasetçiyle geniş çaplı bir dayanışma gösterilerek eylem çağrısı yapılmıştı. Kamuoyunca tanınan bazı Rus oyuncu, müzisyen ve sporcular da Navalni’ye desteklerini açıklamıştı.