Moskova protestolarında gözaltı sayısı 600’e yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz ay başlayan protestolar hala devam ediyor. Protestoların dünkü ayağında polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, polis tarafından 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Moskova’da bağımsız aday olan muhaliflerin belediye seçimleri için adaylık kayıtlarının silinmesi ve seçimlere katılmalarının engellenmesi nedeniyle geçtiğimiz ay başlayan protestolar St. Petersburg’a da sıçrayarak aralıksız olarak devam ediyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte dün yeniden sokaklara çıkan göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen protestolara devam etti. Yaşanan arbede devam ederken, polis direnen protestocuları gözaltına almaya başladı. Moskova’daki gösteriler gece yarısı da devam ederken polisler taksileri dahi durdurarak protestocu olmasından şüphelendiği kişileri gözaltına almaya devam etti.

Saat 23.00 sıralarında Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, polise direniş gösteren toplam 600 göstericinin gözaltına alındığı duyurulurken, gösterilere yalnızca bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Muhaliflerin gece yarısından sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise resmi gözaltı sayısının gerçeği yansıtmadığı ve en az bin kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Rus polisinin müdahalelerde aşırı güç kullanması tepkilere neden oldu.