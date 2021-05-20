Moskova Putin-Biden Zirvesi Konusunda Pozitif Görüşlere Sahip

Rusya, Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin pozitif geçeceğine dair umutlu olduğunu ifade ediyor. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında İzlanda’da yapılan görüşmenin olumlu bir sinyal olduğu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Lavrov ve Blinken arasında geçen görüşmenin, liderler arasında bir zirve yapılması konusunda karar verilmesi adına Moskova açısından yardımcı olacağını söyledi.

Peskov, Rusya’nın liderler arası görüşme öncesi diplomatlar arasındaki bu görüş alışverişlerini değerlendirmeye alacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzlanda’da dün biraraya geldiler. İki bakan ülkeler arasındaki ciddi görüş ayrılıklarına karşın birlikte çalışmanın bir yolunu bulmanın mümkün olduğunu ifade ettiler.

