"Moskova Sudan'ın yanında olacak"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkesinin mevcut durumun üstesinden gelmek için Sudan halkının yanında olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Muhammed Ahmed Bin Avf, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Rusya'nın özellikle ekonomik, siyasi ve askeri olmak üzere Sudan ile ilişkilerini güçlendirmek için güçlü bir siyasi iradeye sahip olduğunu belirten Bogdanov, ülkesinin Sudan liderlerinin ekonomik zorlukların üstesinden gelme kabiliyetine duyduğu güveni kaydetti.

Bogdanov, Rusya'nın Sudan'ın savunma kabiliyetlerini, askeri ve sivil personelin eğitimine katkısını güçlendirmek için çalışacağını belirterek, "Moskova, mevcut durumun üstesinden gelmek için Sudan halkı ve lideri Ömer el-Beşir'in yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Devlet Bakanı Usame Faysal, Bogdanov'un ülkeye ziyaretinin iki ülke arasında bir dizi ikili konuda ve ortak önem taşıyan meselelerde istişare için önemli bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.