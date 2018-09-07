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Moskova: Türk ve Rus orduları İdlib operasyonunu görüşüyor

07.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

Rusya, Türk ve Rus ordularının İdlib operasyonunda sivil kayıpları en aza indirgemek üzere görüştüklerini bildirdi.

Tahran'daki üçlü zirve öncesinde Rus uçakları İdlib'deki hedeflere saldırılarını sürdürdü.Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin İdlib'e operasyonu görüşecekleri zirve öncesinde Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman yaptığı açıklamada, hava saldırısında İdlib'in güneybatısında komşu vilayet Hama sınırındaki isyancıların bulunduğu bazı köylerin hedef alındığını belirtti. Abdurrahman saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini ifade etti. Rus uçakları ve Suriye ordusu topçuları birkaç gündür İdlib'i bombalıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek zirve öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığından da İdlib konusunda açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova Rus ve Türk ordularının İdlib'de koordineli hareket etme konusunda müzakareler yürüttüğünü belirtti. Sözcü görüşmelerde "teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında sivil halka yönelik tehlikenin mümkün olduğunca asgariye indirilmesine" odaklanıldığını ifade etti.

Suriye ordusu, 3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı İdlib vilayetinde silahlı muhaliflere yönelik bir operasyona hazırlanıyor. Teröristlerin sivillerin İdlib'den kaçış koridoru aracılığıyla çıkmasını engellediğini" belirten Zakharova, İdlib'in geniş kesimlerinde kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Türkiye tarafından da terör örgütü olarak görüldüğünü hatırlattı.

Türkiye, resmi gazetede 31 Ağustos'ta yayımlanan kararla, Heyet Tahrir Şam'ı terör örgütleri listesine dahil etmiş, HTŞ'nin daha önce listeye alınan El Nusra örgütünün devamı olduğuna dikkat çekmişti. Daha önce El Kaide'ye bağlı olan ancak 2016'da bu yapıdan ayrıldığını duyuran El Nusra, Fetih Şam ismiyle de faaliyet göstermişti.

dpa, rtr / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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