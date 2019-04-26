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Moskova Uluslararası Film Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:14 | Son Güncelleme

"Aziz Altın Georgiy" ödülünü Kazakistan yapımı "Kişisel Gelişim" filmi kazandı

Türkiye'nin "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali sona erdi.

Başkent Moskova'daki festivalin kapanışı dolayısıyla Rusya Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Moskova Film Festivali Başkanı Nikita Mihalkov, yaptığı konuşmada, festivalin önemine işaret ederek, "7 günde 64 ülkeden 347 film beyaz perdeye taşındı, festivali yaklaşık 60 bin sinemasever takip etti." dedi.

Mihalkov, katılımcıları tebrik ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Festivalde "Altın Aziz Georgiy" ödülünü Kazakistanlı Farhat Şaripov'ın yönetmenliğindeki "Kişisel Gelişim" filmi kazandı.

Çinli yönetmen Zhang Chi'nin "Yankı Peşinde" filmi, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Festivalin en iyi yönetmen ödülünü İtalyalı Valerio Mastandrea, "Gülüş" filmiyle aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülünü "Boşluk" filmindeki performansıyla Finlandiyalı Tommi Korpela kazanırken en iyi kadın oyuncu ödülü, "Okulumun İkinci Sınıf Yılı" filmindeki rolüyle Soha Niasati'ye verildi.

Norveçli Peter Sommer'ın yönetmenliğindeki "Çünkü Erkeğiz" filmi, en iyi belgesel ödülünü kazandı.

En iyi kısa film ödülü, Fransalı Delphine Deloget'ın "Kaplan" filmine verildi.

Festivalin yönetmenliğini yapan Güney Koreli Kim Ki-duk, dünya sinemasına katkı ödülüne layık görüldü.

Seyid Çolak'ın yönetmenliğindeki "Kapan" filminin, festivalin ana yarışmasında dünya prömiyeri yapıldı.

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41. Uluslararası Moskova Film Festivali Rusya

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