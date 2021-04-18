Moskova ve Kiev karşılıklı olarak diplomatları sınırdışı etti

AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak iki diplomatı sınırdışı etti.Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Ukrayna krizi gündemiyle Pazartesi günü yapacağı toplantı öncesinde Moskova ve Kiev karşılıklı olarak iki diplomatı sınırdışı etti.

Önce Rus iç istihbarat servisi FSB dün Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksander Sosonyuk'u casusluk şüphesiyle geçici olarak gözaltına aldı. Bir Rus vatandaşından gizli bilgi temin ettiği ileri sürülen Sosonyuk serbest bırakıldıktan sonra kendisinden Perşembe gününe kadar ülkeyi terk etmesi istendi. Ukrayna da buna karşılık olarak yüksek düzey bir Rus diplomatı ülkeden sınırdışı etti.

Almanya Savunma Bakanı'ndan Rusya'ya eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Rusya'yı Avrupa güvenliğini "somut ve dolaysız" bir biçimde tehdit etmekle suçladı. "Rusya'nın Avrupa'nın ortasında ileri derecede silahlanması ve savaş yürütmesi gerçek tehditler yaratmıştır" diyen Kramp-Karrenbauer "Buna işaret etmek, Rus karşıtlığı değildir. Buna işaret etmek önemli siyasi bir olgudan söz etmek ve ülkemiz ve Avrupa için aktif bir güvenlik tedbiri almak anlamına gelir" diye konuştu.