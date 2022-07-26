Moskova ve Şam, Türkiye'ye karşı birleşti! Suriye'de sıcak gelişme... 2 yeni askeri üs kurdular

Türkiye'nin harekat hazırlığında olduğu Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre PKK/YPG ile birlikte hareket eden Suriye rejimi, askerlerini Fırat'ın doğusuna gönderdi. Öte yandan Rusya'nın da Türkiye'ye karşı rejimle hareket ettiği belirtilirken, Rakka'da 3 yeni üs kurulduğu aktarıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 23 Mayıs’ta Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik harekât sinyali verdi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma hedefine ilişkin "Eksikleri tamamladıktan sonra harekâtlara başlayacağız" dedi. Ankara hazırlıklarını sürdürürken muhalifler de takviye ve tatbikatlarla geri sayıma başladı. Ancak ABD IŞİD’le mücadele, Rusya da rejimi öne sürerek operasyona karşı olduklarını duyurdu.

İSRAİL VE FRANSA'DAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA

Operasyona karşı açıklamalar İsrail ve Fransa’dan da geldi. İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon düzenlememesi için baskı yaptığı ortaya çıktı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı. Macron’un “Fransa olarak İran’ın bazı ülkelerin Suriye’ye askeri operasyonuna karşı çıkmasını destekliyoruz” dediği aktarıldı.

ŞAM VE MOSKOVA, TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKET EDİYOR

Yaşananlara rağmen Türkiye operasyon seçeneğini masada tutmaya devam edereken bölgede hareketlilik sürüyor. Karar'da yer alan habere göre, omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la iş birliği yapma kararı aldığı günlerde Şam yönetimi ile Moskova yönetiminin Suriye’de yeni üsler kurduğu ortaya çıktı. Rus medyası da, Suriye’de Şam ve Moskova yönetimlerinin Türkiye’ye karşı ortak hareket ettiğini yazdı.

RUSYA VE SURİYE'DEN ORTAK 3 YENİ ASKERİ ÜS

Rusya merkezli medya kuruluşu Sputnik’e konuşan yetkililer, Suriye’nin kuzeyindeki Rakka’da Rusya ve Suriye’nin ortak 3 yeni askeri üs inşa ettiğini açıkladı. Yetkililer bu askeri üslerin M-4 otoyoluna yakın olduğunu da dile getirdi. Bu askeri üslerle ilgili “Rus güçlerinin desteklediği Suriye, Rakka’nın kuzeyine Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı yeni ekipmanların olduğu yeni üsler yaptı” yorumunu yaptı.

ASKERİ EKİPMANLAR DA GETİRİLDİ

Rus kaynaklar Suriye ve Rusya’nın M-4 otoyoluna odaklandığını ve Suriye ordusunun başka üsler yapmaya da hazırlandığını öne sürdü. Sputnik’e konuşan kaynaklar “Suriye ordusunun yanı sıra Rusya güçleri de Türk askerinin olası bir operasyonu karşısında üslerin yakınına yeni askeri ekipmanlar getirdi" ifadesini kullandı.

PKK İLE ŞAM EL ELE

Öte yandan Ankara’nın Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı içinde olması terör örgütleriyle el ele yürüme kararı alan Suriye lideri Beşar Esad’ı harekete geçirdi. Sırtını ABD’ye yaslayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği yapma kararı alan Esad’a bağlı askerler, geçtiğimiz hafta Türkiye sınırının yakınlarına konuşlandı. İngiliz haber ajansı Reuters, Suriyeli askerlerin ellerinde Suriye bayraklarıyla sınıra yakın bölgeye konuşlandığını fotoğraflarla gözler önüne serdi.

REJİM ASKERLERİ FIRAT'IN DOĞUSUNDA KONUŞLANDI

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Esad’a bağlı askerlerin Türkiye sınırına yakın noktalara konuşlandırıldığı görülüyor. Şam, askerlerin yanı sıra ağır silahları da bölgeye gönderdi. Suriye ordusundan Ali el-Nasır isimli bir yüzbaşı ise ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e konuştu. Suriyeli asker “Fırat’ın doğusunda konuşlandık ve burası Türkiye sınırına paralel” dedi. Yıllardır Esad yönetimiyle karşı karşıya olan SDG, son dönemde Türkiye’ye karşı ortaklık yapma kararı almıştı.

