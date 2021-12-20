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Moskova Washington’dan Yanıt Bekliyor

20.12.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’den kapsamlı güvenlik taleplerine acil yanıt isteyen Rusya, endişelerini giderecek siyasi bir adım atılmadığı takdirde askeri adım atabilecekleri konusunda uyardı

Rusya Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin, kapsamlı güvenlik taleplerine acil yanıt vermesi gerektiğini belirterek, endişelerini yatıştıracak siyasi bir adım atılmadığı takdirde Moskova’dan olası bir askeri karşılık gelebileceği konusunda bir kez daha uyardı.

Ukrayna yakınlarında askeri yığınak oluşturarak Batı’yı kaygılandıran Moskova, geçen hafta, NATO'nun Doğu Avrupa ve Ukrayna'daki herhangi bir askeri faaliyetten vazgeçeceği sözü de dahil olmak üzere, müzakere etmek istediği güvenlik önerileri hakkında bir talep listesi açıkladı.

Washington, Rusya'nın bazı önerilerinin açıkça kabul edilemez olduğunu, ancak ABD'nin bu hafta içerisinde, olabilecek herhangi bir görüşmenin formatı hakkında daha somut önerilerle yanıt vereceğini söyledi.

Viyana'daki Rus diplomat Konstantin Gavrilov, Moskova ile NATO arasındaki ilişkilerin bir "karar anına" ulaştığını belirtti.

Gavrilov, RIA haber ajansına verdiği demeçte, "Görüşmenin ciddi olması gerekiyor ve NATO'daki herkes kendi askeri gücüne ve yetkisine rağmen somut siyasi eylemde bulunulması gerektiğini gayet iyi anlıyor, aksi takdirde bunun alternatifi, Rusya'dan askeri-teknik ve askeri bir karşılıktır" dedi.

ABD'nin yanıtını, Moskova'nın Doğu-Batı ilişkilerinde alevlenmesine neden olan Ukrayna konusundaki tutumu şekillendirecek gibi görünüyor.

ABD ve Ukrayna, Rusya'nın, eski Sovyet komşusunu işgal etmeye hazırlanıyor olabileceğini söylüyor. Rusya bunu reddediyor ve Ukrayna'nın NATO ile artan ilişkisinin, tansiyonun tırmanmasına neden olduğunu savunuyor. Moskova bu durumu dünyanın nükleer savaşın eşiğine geldiği 1962 Küba füze krizine benzetiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın şu ana kadar ABD'den herhangi bir yanıt almadığını söyledi.

Ryabkov RIA'a verdiği demeçte, "Bunu yavaş ilerleyen bir sürece dönüştürmeye çalışacaklarını düşünüyorum, ancak bunun acil olmasına ihtiyacımız var, çünkü durum çok zor, akut, daha karmaşık hale gelme eğiliminde" dedi.

Kremlin, Batı'nın tepkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu, ancak "çeşitli kaynaklardan" gelen fikirlerin tartışılmaya hazır olduğu yönündeki bilgilerin olumlu olduğunu söyledi.

Moskova'nın çok sayıda seçeneği olduğunu söyleyen Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Sınırlarımızın yakınında tehlike oluşturabilecek farklı türde silahların konuşlandırılmasının, durumu dengelemek için ilgili adımların atılmasını gerektireceği bir sır değil. Burada her türlü seçenek var" dedi.

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