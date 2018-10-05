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Moskova yakınlarında yere çakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MİG-29 tipi bir askeri jet düştü.

Moskova yakınlarında yere çakıldı!

Rusya'da MiG-29 tipi savaş uçağı başkent Moskova yakınlarında yere çakıldı.

Uçakta bulunan 2 pilot yere çakılan uçaktan kurtulmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya uçak

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