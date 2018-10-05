Rusya'da MiG-29 tipi savaş uçağı başkent Moskova yakınlarında yere çakıldı.
Uçakta bulunan 2 pilot yere çakılan uçaktan kurtulmayı başardı.
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