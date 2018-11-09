HABER

Moskova'da 2. Afganistan müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:35 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "Katılımcılar, Afgan yönetiminde ulusal uzlaşma sürecini ilerletmek için daha fazla çaba çağrısında bulundular"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da yapılan Afganistan müzakerelerinde, Afgan liderliğinde ulusal uzlaşma sürecini ilerletmek için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Moskova'da yapılan 2. Afganistan müzakerelerinde ilk defa Taliban hareketinin uluslararası düzeyde bir toplantıya katıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Müzakerelerin ana konusu, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması için barışa yönelik doğrudan Afganlar arasındaki diyaloğun hızla başlatılması meselesi oldu. Katılımcılar, Afgan yönetiminde ulusal uzlaşma sürecini ilerletmek için daha fazla çaba çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus tarafının, Afganistan'daki durumun siyasi ve diplomatik yolla çözülebileceğini, başka alternatifin olmadığını belirttiği açıklamada, bu doğrultuda Afganistan'ın komşuları ve bölgesel ortaklarının koordineli çalışmalarının gerekliliğinin altı çizildi.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Türkiye 'Huzur 8' denetimi İstanbul'da başladı -1Türkiye 'Huzur 8' denetimi İstanbul'da başladı -1
GÜNCELLEME - Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangınGÜNCELLEME - Lüleburgaz'da alışveriş merkezinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Afganistan müzakereleri Rusya Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.