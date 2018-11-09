Moskova'da 2. Afganistan müzakereleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da yapılan Afganistan müzakerelerinde, Afgan liderliğinde ulusal uzlaşma sürecini ilerletmek için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Moskova'da yapılan 2. Afganistan müzakerelerinde ilk defa Taliban hareketinin uluslararası düzeyde bir toplantıya katıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Müzakerelerin ana konusu, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması için barışa yönelik doğrudan Afganlar arasındaki diyaloğun hızla başlatılması meselesi oldu. Katılımcılar, Afgan yönetiminde ulusal uzlaşma sürecini ilerletmek için daha fazla çaba çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus tarafının, Afganistan'daki durumun siyasi ve diplomatik yolla çözülebileceğini, başka alternatifin olmadığını belirttiği açıklamada, bu doğrultuda Afganistan'ın komşuları ve bölgesel ortaklarının koordineli çalışmalarının gerekliliğinin altı çizildi.

