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Moskova'da 2. Afganistan müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Afgan hükümeti ile Taliban temsilcileri aracısız barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya varamadı

MOSKOVA (AA) - Afgan hükümeti ile Taliban arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen barış müzakerelerinin formatına dair görüşmeler sona erdi.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması için Afgan taraflar arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması için yapılan görüşmede, katılımcıların mevcut mekanizma çerçevesinde görüşmelere devam etme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Görüşmelerin ikinci turu sonunda taraflar, aracısız görüşmelerin koşulları konusunda görüş ayrılıklarını sonlandırmayı başaramadı.

Görüşmede Afgan hükümeti heyetine başkanlık eden Dim Muhammed Azizullah, Taliban temsilcileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini ve "görüşmenin dostça geçtiğini" ifade etti.

Taliban heyetinin başındaki Şer Muhammed Abbas Stanikzai ise Kabil'deki mevcut hükümeti meşru olarak görmediklerini dile getirdi. Stanikzai, "Bu hükümet Afgan halkını temsil etmiyor. ABD ile aramızdaki sorun çözülmeden onlarla doğrudan temas kurmayı reddediyoruz." dedi.

Rusya'daki görüşmeler Afgan hükümetiyle Taliban arasında üst düzeydeki ilk görüşme olmuştu. Görüşmeye 8 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan özel temsilcileri katılmıştı.

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2. Afganistan müzakereleri Afganistan Moskova Rusya Taliban

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