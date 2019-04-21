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Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova ve çok sayıda çocuk katıldı.

Büyükelçi Samsar, yaptığı açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini anımsatarak "Bu bayram, her ülkenin geleceğinin çocukların elinde olması sebebiyle ilan edilmiştir." dedi.

Bayramın uluslararası bir hal aldığını belirten Samsar, "Yakın komşumuz, dostumuz Rusya'da bu bayramı Rus çocuklar ve aileleriyle kutlamak bizim için büyük mutluluk kaynağı." şeklinde konuştu.

Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, çocuklarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marina Karlova da çocuklarda dostluk duygusunun gelişmesinin önemine işaret ederek "Rus ve Türk çocukların, bu bayram sayesinde hep dost olacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

Her iki dilde şiir, türkü ve oyunlarla devam eden törende resim yarışması yapıldı.

Yarışmaya katılanlara sertifika ve çeşitli ödüller verildi.

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