HABER

Moskova'da "adil seçim" protestosu

10.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Moskova’da on binlerce kişi muhalif siyasetçilerin belediye seçimlerine katılmasının men edilmesine karşı bu hafta sonu da sokağa çıktı.

Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Sobol’ü gözaltına aldı.Moskova'da muhaliflerin belediye seçimlerine katılmaktan men edilmesiyle başlayan eylemler sürüyor. On binlerce gösterici, Cumartesi günü Moskova kent merkezinde özgür ve adil seçim parolasıyla ve polis şiddetine karşı bir araya geldi.

Üst üste üçüncü kez hafta sonu düzenlenen protestolar kapsamında kentte binlerce polis memuru görev aldı.

"Putinsiz Rusya" tezahüratında bulunan eylemciler, üzerinde "Moskova’ya seçimini geri verin", "Biz burada seçiyoruz", "Seçme hakkım var" ve "Öfkeliyim" sloganları yazılı olan pankartlar taşıdı.

Eylemlere yüz bine yakın kişinin katılmasının beklendiği kaydedilmişti. Sivil toplum örgütü White Counter’ın aktardığına göre, protesto gösterilerine yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Lyubov Sobol’ü gözaltına aldı. Sobol, bir diğer önemli muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’ye yakınlığıyla biliniyor.

Eylemin yapılmasına kent yönetiminden son iki hafta sonunun aksine bu kez izin çıkmıştı. Önceki eylemlerde polis şiddet kullanmış ve aralarında siyasetçilerin de bulunduğu binlerce protestocu gözaltına alınmıştı. Polisin göstericilere müdahalesi uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Moskova’nın yanı sıra St. Petersburg ve Sibirya’daki bazı kentlerde de daha küçük çaplı protestolar düzenlendiği bildiriliyor.

AP,AFP,dpa/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Eşcinsel penguenler kuluçkaya yattıEşcinsel penguenler kuluçkaya yattı
İran Dışişleri Bakanı'nın Sosyal Medya Hesapları Engellenecek mi?İran Dışişleri Bakanı'nın Sosyal Medya Hesapları Engellenecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Son dakika! Tanzanya'da petrol tankeri patladı: Onlarca ölü var

Ülkede petrol tankeri patladı! Onlarca ölü var

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı

Libya'da UMH bayramda ateşkes teklifini kabul etti

BM'nin teklifini kabul ettiler! Ateşkes sağlandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.