Moskova'da Afganistan Konferansı Başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Afganistan konferansı yapılıyor. Toplantıya Taleban yönetiminden bir heyet de katılıyor. Konferansın açılış konuşmasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.

Moskova’da düzenlenen konferansa Afganistan ve Rusya’ya komşu ülkeler katılıyor ancak davet edilmesine karşın teknik bazı sorunlar nedeniyle ABD katılamayacağını bildirmişti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin toplantıya katılamamasının üzücü olduğunu söyledi. Lavrov, ABD’nin toplantıya katılmamasının ilkesel nedenler değil ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın görevinden ayrılması ve yeni görevlendirme kaynaklı olduğunu umduğunu ifade etti.

Lavrov konuşmasında ayrıca Taleban yönetimini de ülkedeki tüm kesimleri kapsayıcı bir yönetim kurulması tavsiyesinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca Afganistan topraklarının çeşitli grupların örgütlenmesi amacıyla kullanılmamasının önemine de vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, üçüncüsü düzenlenen konferansa 10 kadar ülkeden temsilcilerin katılmasının beklendiğini açıklamıştı.

