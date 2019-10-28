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Moskova'da Afganistan müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "Rusya, Çin, ABD ve Pakistan, Afganlar arası diyaloğun sağlanması yönündeki ortak çabalarının devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı"

Rusya, Çin, ABD ve Pakistan, Afganistan müzakerelerinde Afganlar arası diyaloğun sağlanması yönündeki ortak çabalarının devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Çin, ABD ve Pakistan'ın katılımıyla 25 Ekim'de yapılan Afganistan müzakerelerinde ortak bildirinin kabul edildiği belirtildi.

Buna göre, bildiride, Afganistan meselesinin, siyasi diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, Çin ve Pakistan, ABD ile Taliban arasında müzakere sürecinin bir an önce yeniden başlatılması ve anlaşmanın yapılmasına destek verdi. Toplantıya katılan ülkeler, bütün taraflara, Afganistan'da sürdürülebilir müzakerelerinin sağlanması için şiddeti derhal azaltmaları çağrısında bulundu. Rusya, Çin, ABD ve Pakistan, Afganlar arası diyaloğun sağlanması yönündeki ortak çabalarının devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı."

Bir sonraki müzakerelerin de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacağı kaydedildi.

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