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Moskova'da Andrey Karlov Vakfını destekleyen şirketlere plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Andrey Karlov Vakfına destek sağlayan şirketlerin temsilcilerine plaket verdi

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü Andrey Karlov Vakfına destek sağlayan şirketlere plaket verildi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde tören düzenlendi.

Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz tarafından, Andrey Karlov Vakfının faaliyetlerini destekleyen şirketlerin temsilcilerine plaket takdim edildi.

Törende konuşan Hüseyin Diriöz, Andrey Karlov Vakfının, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel ve beşeri ilişkilere yaptığı katkıların önemine işaret ederek, “Rus-Türk dostluğuna kendisini adamış tüm gönüllülere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan da iki ülkenin özellikle üniversiteler arasındaki iş birliğine önem verdiklerini vurgulayarak, bu konudaki faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya ve Türkiye'nin ortak girişimiyle Karlov adına "Andrey Karlov Vakfı" kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Andrey Karlov Hüseyin Diriöz Rusya

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