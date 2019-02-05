HABER

Moskova’da Bir Günde 300 Asılsız Bomba İhbarı

05.02.2019 23:17 | Son Güncelleme

Alınan ihbarların ardından kentte çeşitli yerlerde onbinlerce kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi

Moskova’da Bir Günde 300 Asılsız Bomba İhbarı

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Salı günü başkent Moskova’da yüzlerce asılsız bomba ihbarı yapıldı. Alınan ihbarların ardından kentte çeşitli yerlerde onbinlerce kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Rus haber ajansı Interfax, Moskova güvenlik ve acil yardım birimlerinin yaklaşık 300 farklı bomba ihbarı aldığını bildirdi. Devlet ajansı RIA Novostiyse 130 farklı mekanın asılsız ihbarların hedefi olduğunu aktardı.

İhbarlar nedeniyle kentte çeşitli yerlerde yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, güvenlik önlemlerinin ardından tüm ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Ülkede son dönemlerde oldukça sıklaşan asılsız bomba tehditleri nedeniyle birçok kez alışveriş merkezleri, okullar ve resmi binalar boşaltıldı.

2017 yılında da benzer bir durum yaşanmış ve bu, ekonomiye olumsuz yansımıştı. O dönemde, asılsız ihbarların Rusya’yla Kırım nedeniyle uzlaşmazlık yaşayan Ukrayna’dan geldiği iddiaları öne sürülmüştü.

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Fransa’da 24 saat grev ilan edildiFransa’da 24 saat grev ilan edildi
May’den Kuzey İrlanda Halkına Sınır GüvencesiMay’den Kuzey İrlanda Halkına Sınır Güvencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da korkutan deprem!

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlilik

Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlilik

Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.