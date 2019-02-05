Moskova’da Bir Günde 300 Asılsız Bomba İhbarı

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Salı günü başkent Moskova’da yüzlerce asılsız bomba ihbarı yapıldı. Alınan ihbarların ardından kentte çeşitli yerlerde onbinlerce kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Rus haber ajansı Interfax, Moskova güvenlik ve acil yardım birimlerinin yaklaşık 300 farklı bomba ihbarı aldığını bildirdi. Devlet ajansı RIA Novostiyse 130 farklı mekanın asılsız ihbarların hedefi olduğunu aktardı.

İhbarlar nedeniyle kentte çeşitli yerlerde yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, güvenlik önlemlerinin ardından tüm ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Ülkede son dönemlerde oldukça sıklaşan asılsız bomba tehditleri nedeniyle birçok kez alışveriş merkezleri, okullar ve resmi binalar boşaltıldı.

2017 yılında da benzer bir durum yaşanmış ve bu, ekonomiye olumsuz yansımıştı. O dönemde, asılsız ihbarların Rusya’yla Kırım nedeniyle uzlaşmazlık yaşayan Ukrayna’dan geldiği iddiaları öne sürülmüştü.

