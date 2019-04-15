Moskova’da Dağlık Karabağ sorunu görüşüldü

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile Dağlık Karabağ krizini görüşen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, "Moskova’daki toplantı faydalı oldu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununu görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok faydalı bir görüşme oldu. Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine izin vermeyen sorunları ayrıntılı olarak tartıştık. Ermeni tarafı statü ve güvenlik konusunu gündeme getirdi. Birliklerin işgal altındaki topraklardan çekilmesi ve ülke içinde yerinden edilmiş Azerbaycanlıların geri dönmesi sorununu gündeme getirdik. Bu konular hakkında çok derin tartışmalar yaptık" dedi.

Toplantıda bazı önerilerde bulunulduğuna da dikkat çeken Mammadyarov, "Bu önerileri şimdilik açıklamak istemiyorum. Bunlar hem Rusya hem de Azerbaycan ve Ermenistan’ın önerileridir. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz” dedi.

Mammadyarov ayrıca, "Çatışma bölgesine yakın arazilerde tarım sektörünün güvenliğini ön planda tutmaya karar verdik. İnşallah Ermeni tarafı buna saygı duyacaktır. Azerbaycanlılar kendi topraklarında çalışabilecekler" dedi.

Toplantı üçlü görüşmenin ardından AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının katılımıyla devam etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dağlık Karabağ sorununun çözüm yolları tartışıldı.

