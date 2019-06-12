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Moskova'da Gazeteci Golunov Destekçisi 200 Kişi Gözaltında

12.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

Moskova’da uyuşturucu suçundan tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki tüm iddialar düşürülerek serbest bırakılan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov’u destekleyenler protestolarını sürdürdü. Polisin başkentte düzenlenen gösterilerde 200’den fazla kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

Moskova'da Gazeteci Golunov Destekçisi 200 Kişi Gözaltında

Moskova’da uyuşturucu suçundan tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki tüm iddialar düşürülerek serbest bırakılan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov’u destekleyenler protestolarını sürdürdü. Polisin başkentte düzenlenen gösterilerde 200’den fazla kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

Rus devlet haber ajansı Tass’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çarşamba günü gösterilerini devam ettiren yaklaşık 1200 protestocudan 200’ünün gözaltına alındığı ve 20 güne kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e sert eleştirileriyle tanınan siyasi eylemci Alexei Navalny da gözaltına alınanlar arasında.

Rusya’nın önde gelen araştırmacı gazetecilerinden Golunov yolsuzluk iddialarıyla ilgili araştırmalarıyla tanınıyor. Bağımsız haber kurumu Meduza’ya çalışan Golunov geçen hafta üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunduğu iddialarıyla tutuklanmıştı. İddiaların asılsız çıkmasıyla beraber Golunov Salı günü serbest bırakıldı ve Golunov’un soruşturmasını yürüten emniyet yetkilileri görevden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Golunov’un tutuklanmasının beklenenden daha fazla tepkiye yol açtığı gözlemleniyor. Meydanlarda yapılan kitlesel protesto gösterilerinin yanısıra Rusya’nın en büyük üç gazetesi de Pazartesi günü manşetlerine ‘Hepimiz Ivan Golunov’uz’ başlığını taşıdı.

Golunov’a destek veren üç gazeteden biri olan Vedomosti’nin editörlerinden Maria Zheleznova, “Golunov’un davası kapandı. Ancak böylesi hukuksuz bir sisteme yönelik dava daha yeni başlıyor. Aksi takdirde bu tür davalar gereksiz yere tekrar tekrar ortaya çıkacaktır” yorumunda bulundu.

Avukatları Golunov’un üzerinde taşıdığı ve evinde bulundurduğu iddia edilen uyuşturucu maddelerin hiçbirinin üzerinde parmak izine rastlanmadığının altını çiziyor.

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