Moskova'da Gösteriler Bu Hafta Sonu da Devam Etti

Moskova’da bu hafta sonu da devam eden protesto gösterilerinde polis, 600’ün üzerinde göstericiyi tutukladı. Göstericiler Eylül ayında yapılacak belediye meclisi seçimlerinde muhalefet adaylarının yasaklanmasını protesto ediyor.

OVD-Info adlı sivil toplum kuruluşunun sağladığı bilgilere göre gösteri yapılacak alana giden yolları keserek 685 kişiyi gözaltına aldı. Rus yetkililer gösterilerin izinsiz olduğunu bildirdi.

Fransız Haber Ajansı’na göre tutuklananlar arasında önde gelen Rus aktivist Lyubov Sobol ve altı gazeteci de bulunuyor. Polis Sobol’u gösteriden dakikalar önce bir taksiden indirerek gözaltına aldı.

Moskova’daki gösteriler son iki haftadır devam ediyor. Muhalefet adaylarını belediye seçimlerinden yasaklayan yetkililer, bu adayların yeterli imzaya sahip olmadığını savunuyor. Bununla birlikte yetkililerin, 2021’de yapılacak genel seçimlerde de aynı taktiğe başvurarak yasaklayabilecekleri tahmini yapılıyor.

Rus muhalefet liderlerinden Alexey Navalny geçen haftadan bu yana tutuklu bulunuyor. Bir ara Navalny’nin gözaltında zehirlendiği iddiaları çıkmıştı.