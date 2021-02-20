Moskova’da Mahkeme Navalny’nin Hapis Cezasını Onayladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, siyasi muhalif lider Alexey Navalny’nin, 2014’te zimmet suçlamasıyla ilgili bir davada aldığı üç yıl hapis cezasını temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme, Navalny’yi, zimmet suçu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezasına ilişkin şartlı tahliyenin kurallarını çiğnemekle suçluyor. Navalny ise zimmet suçlamasının uydurma ve siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.
Muhalif lider, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, hakkındaki bu davanın temelsiz olduğu ve Rusya’dan kendisini serbest bırakmasını talep ettiği kararına işaret ederek, beraatini istedi. Moskova ise AİHM’in kararını “yasadışı” şeklinde niteleyerek reddetmişti.
Temyiz mahkemesi hakimi Dmitry Balashov, Navalny’nin ev hapsinde geçen 6 haftasını da cezanın bir parçası saydı. Böylece Navalny’nin hapis cezası, 2,5 yılın biraz üzerinde bir süreye kısalmış oldu.
Navalny bugün ayrıca, bir İkinci Dünya Savaşı muharibine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı ayrı bir davada Rus mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Haber, Rus haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu. 850 bin ruble (yaklaşık 11.500 dolar) para cezasına çarptırılan Navalny, bu davanın da yetkililer tarafından itibarını lekelemek için kullanıldığını savunuyor.
Navalny, geçen yıl anayasal reformları destekleyen bir tanıtım videosunda rol alan muharibe hakaret etmekle suçlanıyor. Referandumda onaylanan reformlar, Devlet Başkanı Vladimir Putin’a, tercih ettiği takdirde 2024’ten sonra iki dönem daha görevde kalmak için aday olma hakkını tanıyor.
Vladimir Putin'i en çok eleştiren muhaliflerden biri olan Navalny, 17 Ocak'ta, Rusya'da zehirlendikten sonra tedavi olmak için gittiği Almanya'dan dönüşte şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla havaalanında gözaltına alınmıştı.
Batılı ülkeler, Navalny’nin zehirlenmesinden Putin’i sorumlu tutarken, Rus yetkililer ise bu olayla herhangi bir alakalarının olmadığını savunuyor.
Navalny’nin gözaltına alınmasından sonra binlerce destekçisi muhalif liderin serbest bırakılması talebiyle ülke genelinde sokaklara dökülmüştü. Gösterilerde binlerce protestocu gözaltına alındı.