Moskova’da Mahkeme Navalny’nin Hapis Cezasını Onayladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, siyasi muhalif lider Alexey Navalny’nin, 2014’te zimmet suçlamasıyla ilgili bir davada aldığı üç yıl hapis cezasını temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme, Navalny’yi, zimmet suçu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezasına ilişkin şartlı tahliyenin kurallarını çiğnemekle suçluyor. Navalny ise zimmet suçlamasının uydurma ve siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Muhalif lider, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, hakkındaki bu davanın temelsiz olduğu ve Rusya’dan kendisini serbest bırakmasını talep ettiği kararına işaret ederek, beraatini istedi. Moskova ise AİHM’in kararını “yasadışı” şeklinde niteleyerek reddetmişti.

Temyiz mahkemesi hakimi Dmitry Balashov, Navalny’nin ev hapsinde geçen 6 haftasını da cezanın bir parçası saydı. Böylece Navalny’nin hapis cezası, 2,5 yılın biraz üzerinde bir süreye kısalmış oldu.

Navalny bugün ayrıca, bir İkinci Dünya Savaşı muharibine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı ayrı bir davada Rus mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Haber, Rus haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu. 850 bin ruble (yaklaşık 11.500 dolar) para cezasına çarptırılan Navalny, bu davanın da yetkililer tarafından itibarını lekelemek için kullanıldığını savunuyor.