Moskova'da Polis Çok Sayıda Göstericiyi Tutukladı

Moskova’da muhalefet gösterisine müdahale eden polis, en az 600 kişiyi tutukladı. Göstericiler 8 Eylül’de yapılacak yerel seçimlere muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanmasını protesto ediyordu.

OVD-Info adlı bağımsız bir siyasi gözlemci gruba göre, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, aralarında önde gelen aktivistlerin de bulunduğu 638 kişi tutuklandı. Polis ilk olarak tutuklanan kişilerin sayısını 295 olarak bildirmişti ancak bu rakamı daha sonra güncellemedi.

Bugün (Cumartesi) için gösteri çağrısı yapan muhalefet lideri Alexei Navalny geçen hafta tutuklanmıştı. Gösterilerden önce Navalny gibi, önde gelen muhalefet liderleri İlya Yaşin, Dimitri Gudkov ve İvan Jdanov da tutuklandı.

Navalny, YouTube üzerinden canlı olarak gösteri çağrısı yaparken bulunduğu stüdyoya polis baskını düzenlendi. Polis, programın yapımcısı Vladimir Milonov’u da tutukladı.

Gösterileri canlı yayınlayan Dozhd (Dojd) adlı internet kanalı da polis tarafından arandı, kanalın genel yayın yönetmeni Aleksandra Perepolova hakkında tutuklama emri çıkarıldı.