Moskova'da Putin-Netanyahu görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Moskova’da görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin-Netanyahu görüşmesine Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Maksim Akimov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov katıldı.

İsrail tarafından ise İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ve Mossad Başkanı Yossi Cohen görüşmede yer aldı.

Putin, Rus ordusunun yaptığı arama çalışmalarında, 37 yıl önce Lübnan’da Sultan Yakup yerleşim biriminde savaş esnasında kaybolan bir İsrail askerinin kalıntılarını bulduğunu, kalıntıların İsrail’e bugün teslim edileceğini söyledi.

Netanyahu da Putin’e Rus ordusunun bu konudaki yardımından dolayı teşekkür etti.

ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararından sonra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Suriye krizine ilişkin çözüm planı sunduğu iddia edilmişti.

