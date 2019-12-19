Moskova’da Rus İstihbarat Servisi Merkezi’nde Silahlı Saldırı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus istihbarat servisi FSB’nin merkezinde silahlı bir kişi ateş açtı. Olayda Federal Güvenlik Servisi’nde görevli en az bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin’de düzenlediği yıllık basın toplantısından kısa bir süre sonra Rus liderin güvenlik servisinin çalışmalarının kutlandığı özel bir etkinlikte konuşurken meydana geldi. Rus güvenlik servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Sovyetler Birliği dönemindeki istihbarat servisi KGB’nin yerini alan Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) yakın bir kaynak Reuters haber ajansına konuştu, saldırının Putin’in konuşmasına denk gelecek şekilde planlanmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Sosyal medyada, Moskova’nın merkezinde bulunan Lubyanka Meydanı’nda Federal Güvenlik Servisi’nin ana binasının duvarlarına ateş açıldığı anları gösteren görüntüler paylaşıldı. Bu bölge Kremlin’den yürüyerek beş dakika uzaklıkta ve turistlerin de uğrak noktalarından birisi.

Daha önce kendisi de KGB ajanı olan Putin’in yönetiminde bulunan FSB saldırıda yaralananların olduğunu belirtti. Rus haber ajansı Interfaks’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırıda beş kişi yaralandı. Aralarında iki FSB personelinin de olduğu belirtildi.

Rus savcılığı olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

