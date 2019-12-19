HABER

Moskova’da Rus İstihbarat Servisi Merkezi’nde Silahlı Saldırı

19.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus istihbarat servisi FSB’nin merkezinde silahlı bir kişi ateş açtı. Olayda Federal Güvenlik Servisi’nde görevli en az bir kişi hayatını kaybetti

Moskova’da Rus İstihbarat Servisi Merkezi’nde Silahlı Saldırı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus istihbarat servisi FSB’nin merkezinde silahlı bir kişi ateş açtı. Olayda Federal Güvenlik Servisi’nde görevli en az bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin’de düzenlediği yıllık basın toplantısından kısa bir süre sonra Rus liderin güvenlik servisinin çalışmalarının kutlandığı özel bir etkinlikte konuşurken meydana geldi. Rus güvenlik servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Sovyetler Birliği dönemindeki istihbarat servisi KGB’nin yerini alan Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) yakın bir kaynak Reuters haber ajansına konuştu, saldırının Putin’in konuşmasına denk gelecek şekilde planlanmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Sosyal medyada, Moskova’nın merkezinde bulunan Lubyanka Meydanı’nda Federal Güvenlik Servisi’nin ana binasının duvarlarına ateş açıldığı anları gösteren görüntüler paylaşıldı. Bu bölge Kremlin’den yürüyerek beş dakika uzaklıkta ve turistlerin de uğrak noktalarından birisi.

Daha önce kendisi de KGB ajanı olan Putin’in yönetiminde bulunan FSB saldırıda yaralananların olduğunu belirtti. Rus haber ajansı Interfaks’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırıda beş kişi yaralandı. Aralarında iki FSB personelinin de olduğu belirtildi.

Rus savcılığı olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
İspanya'ya dokunulmazlık uyarısıİspanya'ya dokunulmazlık uyarısı
Lübnan’da Hükümet Hizbullah Destekli Profesöre EmanetLübnan’da Hükümet Hizbullah Destekli Profesöre Emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!

24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında ölü sayısı yükseldi

İdlib'deki saldırılarda ölü sayısı yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri!

Moskova'da hareketli dakikalar! Ölüler var

Mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

Mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

Kraliçe meclisi açtı: İlk hedef Brexit!

Kraliçe meclisi açtı: İlk hedef Brexit!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.