Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, serginin Türkiye’deki arşivlerdeki Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik belgelerden oluştuğunu ifade ederek, bu belgelerde sadece uluslararası ilişkiler ve savaşlara yönelik bilgilerin değil, iki ülke arasındaki beşeri ilişkiler ve sanata yönelik de önemli bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Ünal, “Arşivler, tarihi olayları anlamak için önemli, karşılıklı ilişkilerimizi öğrenmek için ise doğru ve güvenilir kaynaklardır. Sadece bu belgeler tarihe ışık tutabilir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilk defa 1492’de Osmanlı İmparatorluğu ile Moskova Knezliği arasında kurulduğunu hatırlatarak, ticari ve beşeri ilişkilerin ise daha önceki dönemlere dayandığına dikkati çekti.

Diriöz, “Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Çarlığı arasındaki ilişkiler 16-20. yüzyıllarda inişli çıkışlı idi. Soğuk Savaş döneminde ise Türkiye ve Rusya farklı kamplarda yer aldı. Ancak, aynı coğrafyayı paylaşma gereği ile tarihin seyrinde ortaya çıkan zorluklara rağmen, tecrübeli devlet ve zengin kültürel mirasa sahip olan her iki güç, ilişkilerin temeli olarak karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve iş birliği ilkesini seçmiştir.” şeklinde konuştu.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan da Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilere ait tarihi belgelerin iki ülkenin birbirine ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

10 Kasım'a kadar açık kalacak olan sergi, Rusya’da Türkolog yetiştiren Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsünün kuruluşunun 200. yılı anısına ithaf edildi.

