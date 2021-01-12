Moskova’da "Stalin Döner" açıldıktan bir gün sonra kapatıldı

İnsan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini açıkladı. Memorial ayrıca, Rusya’nın devlet olarak Stalin’in işlediği suçlar ile arasına mesafe koymayı da başaramadığını duyurdu. Ülkede hakim olan havanın daha çok "komünizm terörünün normalliğini haklı çıkarma çabası“ olarak da niteleyen Memorial, ilaveten diktatörlük döneminin kelime hazinesinde yer alan "yabancı ajan" veya "halk düşmanı" gibi kavramların resmi dairelerde yeniden kullanılmaya başladığını da belirtti. Memorial, entelektüellere yönelik artan sıkı polis kontrolleri ve istihbarat birimlerinin yetkilerinin genişletilmesiyle ülkede özgürlüklerin giderek daha da kısıtlandığını da kaydetti. Memorial adlı insan hakları kuruluşu, Stalin döneminin kurbanlarının haklarını savunmasıyla tanınıyor.

Dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

