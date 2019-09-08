Moskova’da Tartışmalı Belediye Seçimi

Moskovalılar Pazar günü son zamanlarda ülkenin en yakından izlenen yerel seçimlerdinden biri için oy kullandı. Birçok muhalif adayın oy pusulasında yer almasına izin verilmemesi kentte son on yılda görülen en büyük protesto gösterilerine neden olmuştu.
Gösteriler ilk olarak Merkez Seçim Komisyonu’nun birçok muhalif görüşlü adayı seçimler için kaydetmeyi reddetmesiyle Temmuz ayının ortasında başladı.
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Pazar günü sandık başına giderek oy kullanmasının ardından adaylıkları reddedilen muhaliflerin yeterli destekçiyi toplayamadıkları için reddedildiklerini söyledi.
Seçimlere aday olarak giremeyenler arasında ülkenin önde gelen muhalif liderlerinden Alexei Navalny de var. Navalny bunun muhaliflerin parlamentoda koltuk kazanmasının önüne geçmek için yapılan bir hile olduğunu söyledi.
Yerel seçimler ülke genelinde birçok bölgede yapılmasına rağmen yaz aylarında düzenlenen protestoların ardından Moskova özellikle mercek altındaydı.
Bu gösteriler Moskova’da 2011-2013 yıllarından bu yana görülen en büyük protesto dalgası olarak değerlendiriliyor.
Seçim Komisyonu’nun verileri Moskova’da katılımın yüzde 20’nin biraz üzerinde olduğunu gösteriyor. Sosyal medyada yer alan bazı görüntüler bazı sandıklara oy pusulası doldurulduğunu ortaya koydu.
Putin’in partisi Birleşik Rusya’nın, 2021’de yapılacak genel seçimler öncesinde destek oranında düşüş var.
Putin, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada kaç adayın seçime katıldığının değil bunların kalitesinin önemli olduğunu söyledi.
Putin’in yüzde 60 olan destek oranıysa batılı liderlerin çok üstünde olmasına rağmen geçen yıllardaki destek oranının oldukça altında. Eski KGB üyesi Putin, geçen yıl büyük bir seçim zaferi kazanmıştı. Bu da Putin’i 2024’e kadar Cumhurbaşkanlığı koltuğunda tutacak.
Polis seçimler sırasında bir düzine göstericiyi Pazar Günü belediye binası önünde gözaltına aldı. Aktivistler yazın meydana gelen gösterilerde gözaltına alınanların olduğu tişörtler giydi.
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