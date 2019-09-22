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Moskova'da tiyatrocu kediler ilgi topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kedilerin başrolde oynaması özelliğiyle dünyada tek olma özelliğine sahip Moskova Kedi Tiyatrosunda 200'e yakın kedi sahne alıyor - Moskova Kedi Tiyatrosu Sanat Direktör Yardımcısı Dmitriy Kuklaçöv: - "Kedi, doğal davranışının altında yatan şeyi yapar. Sahnedeki bütün numaralar da bu temel üzerinde yapılmaktadır"

ELENA TESLOVA/ALİ CURA - Rusya'da kedilerin başrol aldığı "dünyadaki tek kedi tiyatrosu" yaklaşık 30 yıldır izleyicilerine oyun sergiliyor.

Moskova Kedi Tiyatrosunda oyuncu olarak yetişen 200 civarındaki kedi, 12 farklı gösteriyle sahnede rol alarak Moskovalılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan tiyatro bünyesinde sokaktan veya barınaktan getirilen kediler, sahneye çıkarılmak için uzun eğitim döneminden geçiriliyor.

Sahne öncesi her bir kedi 4-5 yıl boyunca her gün aralıksız farklı eğitimlere tabi tutuluyor. Oyuncu, meraklı, özgür karakterlerdeki her bir farklı kedi için verilen özel eğitim sonrası "aktör" olan kediler sahneye çıkıyor.

Belli bir senaryo dahilinde başrollerde oynayan kedileri yönlendiren insanlar da yan rollerde sahne alarak oyuna çok fazla dahil olmuyor.

- "Doğal yetenekleri kullanılarak kedilerle müzakere edilebilir"

Moskova Kedi Tiyatrosu Sanat Direktör Yardımcısı Dmitriy Kuklaçöv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sirkte palyaço olan babasının 40 yıl önce diğer palyaçolardan ayrı bir numara yapmak için bulduğu kedi yavrusuyla sahneye çıkma numarası sonrasında tiyatronun kurulduğunu anlattı.

Çocukluğunu kedilerle geçirdiğini belirten Kuklaçöv, kedilerin sahne eğitimi hakkında da bilgi verdi.

Kuklaçöv, "Kedi, her zaman düşündüğü şeyi yapan bir hayvandır. Bir kediyi kandıramazsın. Bir kedi, baskı altında hiçbir şey yapmaz ancak doğal yetenekleri ve ihtiyaçları kullanılarak kedilerle müzakere edilebilir. Ve tabii eğer karşılıklı sevgi ve anlayış varsa." ifadelerini kullandı.

Kedilerin cezalandırma suretiyle çalıştırılamayacağını, bir kedinin neyi seviyorsa onu yapacağını dile getiren Kuklaçöv, "Kedi, doğal davranışının altında yatan şeyi yapar. Sahnedeki bütün numaralar da bu temel üzerinde yapılmaktadır." dedi.

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