Moskova'da tiyatrocu kediler ilgi topluyor

Rusya'da kedilerin başrol aldığı "dünyadaki tek kedi tiyatrosu" yaklaşık 30 yıldır izleyicilerine oyun sergiliyor.

Moskova Kedi Tiyatrosunda oyuncu olarak yetişen 200 civarındaki kedi, 12 farklı gösteriyle sahnede rol alarak Moskovalılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan tiyatro bünyesinde sokaktan veya barınaktan getirilen kediler, sahneye çıkarılmak için uzun eğitim döneminden geçiriliyor.

Sahne öncesi her bir kedi 4-5 yıl boyunca her gün aralıksız farklı eğitimlere tabi tutuluyor. Oyuncu, meraklı, özgür karakterlerdeki her bir farklı kedi için verilen özel eğitim sonrası "aktör" olan kediler sahneye çıkıyor.

Belli bir senaryo dahilinde başrollerde oynayan kedileri yönlendiren insanlar da yan rollerde sahne alarak oyuna çok fazla dahil olmuyor.

- "Doğal yetenekleri kullanılarak kedilerle müzakere edilebilir"

Moskova Kedi Tiyatrosu Sanat Direktör Yardımcısı Dmitriy Kuklaçöv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sirkte palyaço olan babasının 40 yıl önce diğer palyaçolardan ayrı bir numara yapmak için bulduğu kedi yavrusuyla sahneye çıkma numarası sonrasında tiyatronun kurulduğunu anlattı.