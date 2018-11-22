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Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türk Kültürü Günü" etkinliği düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Üniversite Başkanı Prof. Dr. Efim Pivovar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vera Zabotkina, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Rus-Türk Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Alexander Vasilyev'in yanı sıra öğrenciler katıldı.

Üniversitede Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilerin Türkiye ile ilgili tanıtıcı sunum yaptığı, Türk şiirinden, şarkılarından, Nasrettin Hoca fıkralarından örneklerin verildiği etkinlikte ebru sanatı atölye çalışması da izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Özkan, yaptığı konuşmada, Rusya'daki üniversitelerde pek çok Türkolog ve Türkoloji bölümü öğrencisi bulunduğuna dikkati çekerek, bunlarla yakın ilişki içerisinde olduklarını dile getirdi.

Türk Kültür Günü etkinliğinin de bu ilişki doğrultusunda bir çalışma olduğunu kaydeden Ömer Özkan, "Doğrusu Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili yaptığımız her etkinlik ilgiyle karşılanıyor. Önümüzdeki yıl Rusya'da 'Türkiye Yılı' ve karşılığında Türkiye'de de 'Rusya Yılı'. Bu doğrultuda 2019 yılında daha birçok etkinlik planlamaktayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü Günü

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