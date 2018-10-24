Moskova'da Türk Sineması Günleri

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organize ettiği Moskova Türk Sineması Günleri başladı.

YEE'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 5 Zvezd sinemasında düzenlediği açılış programına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Moskova Temsilcisi Sabahattin Yavuz ile pek çok Türk ve Rus davetli katıldı.

Büyükelçi Diriöz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilerimizi siyasi ve ekonomik alanda, bundan da önemlisi beşeri ve kültürel alanlarda da geliştirmek görevimizdir." dedi.

Moskova YEE Müdürü Özkan da Türk kültürünü Rusya'da tanıtmak için kısa zamanda pek çok faaliyet yaptıklarının altını çizerek ilk kez bir sinema salonunda sinema günleri etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Cuma günü sona erecek Türk Sineması Günleri'nde 9 film Rusça alt yazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak.

