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Moskova'da "Türkiye Akşamı" iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:41 | Son Güncelleme

Moskova'da "Türkiye Akşamı" iftar programı

Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan ramazan çadırında "Türkiye Akşamı" iftar programı düzenlendi.

Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde kurulan iftar çadırındaki programa, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Türkiye Büyükelçiliği ile Rusya Müslümanları Dini İdaresinin ortak hazırladığı iftar programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dini sohbetler yapıldı.

Büyükelçi Samsar, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "25 din görevlimizi ramazan ayında Rusya'nın çeşitli bölgelerine gönderdik." dedi.

Samsar, Rusya Müslümanları Dini İdaresinin ramazan boyunca ve sene içerisinde yaptığı bütün faaliyetleri desteklediğini belirtti.

Program, peygamberlerin hayatından örneklerin anlatıldığı video gösterimi ve tasavvuf müziği konseriyle devam etti.

Rusya Müslümanları Dini İdaresince kurulan çadırda ramazan boyunca her gün yaklaşık bin kişiye iftar verilecek.

Çadırda her akşam farklı ülkelerin ve bölgelerin iftar programları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye iftarı

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