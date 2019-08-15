Moskova'da Yolcu Uçağı Mısır Tarlasına Acil İniş Yaptı

Rusya’nın başkenti Moskova’da kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı bir mısır tarlasına iniş yaptı. Uçakta bulunan 233 yolcu ve mürettebattan sadece 23 kişi yaralandı.

Ural Havayolları’na ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı kalkıştan sonra havada bir martı sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Olayda uçağın motorları zarar gördü. Pilotlar uçağı Moskova’nın güneydoğusunda bir mısır tarlasına indirmeyi başardı.

Uçak Zhukovsky Havalimanı’na bir km mesafede iniş yaptı. Devlet televizyonu olayı “mucize” olarak duyurdu. Interfax Haber Ajansı yaralılardan sadece bir kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Uçağı iniş takımlarını açmadan, sadece tek motoro çalışır vaziyette gövdesi üzerine mısır tarlasına sağ salim indirmeyi başaran kaptan pilot Damir Yusupov ülkede kahraman ilan edildi.

Devlet televizyonuna konuşan yolculardan biri uçağın kalkıştan hemen sonra çok güçlü biçimde sarsılmaya başladığını söyledi. Yolcu, “Sarsıntıdan birkaç saniye sonra uçağın sap tarafındaki ışıklar yanıp sönmeye başladı ve yanık kokusu geldi. Ardından iniş yaptık ve herkes hızla inip uzaklaştı” dedi.

Uçak Moskova’dan Kırım’ın Simferopol şehrine gitmek üzere havalanmıştı.

