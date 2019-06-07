Moskova’da Yolsuzluk Haberi Yapan Rus Gazeteci Tutuklandı

Moskova’da yerel yönetimdeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili araştırma yapan Rus gazeteci Ivan Golunov, polis tarafından uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklandı. Avukatı ve işvereni suçlamaları reddederek Golunov’a komplo kurulduğunu ileri sürüyor.

Golunov’u tutuklayan emniyet yetkilileri, 36 yaşındaki gazetecinin sırt çantasından yasadışı uyuşturucu madde çıktığını, sonrasında evinde yapılan aramadaysa daha fazla uyuşturucu madde ve tartı bulunduğunu açıkladı. Perşembe günü işle ilgili bir kaynakla temas kurmaya giderken polislerin durdurduğu Golunov, uyuşturucu satmaktan hüküm yemesi halinde 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Golunov’un avukatı Dmitry Djulai Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, uyuşturucu maddelerin Golunov’un çantasına ve evine, tuzak kurmak için yerleştirildiğini düşündüklerini söyledi. Djulai, polisin Golunov’un bulunan uyuşturucuyla teması olup olmadığını göstermek için parmak izi almayı da reddettiğini belirtti.

Golunov’un çalıştığı bağımsız haber kurumu Meduza’dan yapılan bir açıklamadaysa genç gazetecinin Rusya’daki en önde gelen araştırmacı gazetecilerden olduğuna, son dönemlerdeyse tehdit aldığına vurgu yapıldı.

