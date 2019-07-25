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Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Rusya’da yaklaşan yerel seçimler öncesi, muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmediğinin ileri sürülmesiyle Moskova’da başlayan protestolar St.

Rusya’da yaklaşan yerel seçimler öncesi, muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmediğinin ileri sürülmesiyle Moskova’da başlayan protestolar St. Petersburg’a sıçradı.
Rusya’da 8 Eylül’de yapılması planlanan yerel seçimler öncesi belediye meclis üyeliği adaylığı için başvurular devam ederken, bazı muhalif isimlerin meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmediği iddiaları üzerine, 2 hafta önce Moskova’da protesto gösterileri başladı. Moskova’daki ilk protestolara polis müdahale ederken çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Muhalefet partileri Moskova’daki protestolara devam ederken St. Petersburg halkı da aynı nedenlerle sokaklara döküldü.
St. Petersburg’da belediye meclis üyeliği adaylığı için başvuran bazı muhalif isimlerin adaylıklarının kabul edilmediğini öne süren yaklaşık 8 bin gösterici, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurduğu Birleşik Rusya Partisi’ni protesto etti. Putin aleyhinde de sık sık slogan atan protestocular, muhalif partinin meclis üyesi aday listelerinin kabul edilmesini talep etti.

Muhalif lider gözaltına alındı
Rusya’daki protestolara önderlik eden muhalif lider Aleksey Navalni, dün gözaltına alındı. Gözaltı haberinini duyulmasının ardından 8 bin kişi, St. Petersburg’daki Lenin Meydanı’nı doldurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atan protestocular, muhalif liderin serbest bırakılmasını talep etti. St. Petersburg’da düzenlenen protestolar, Moskova’daki gösterilere kıyasla daha sakin bir havada tamamlandı. Resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında sadece 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. St. Petersburg muhalefeti, St. Petersburg meclis adaylarının başvuruları kabul edilene dek protestolara devam edeceklerini ifade ederek Rus hükümetine gözdağı verdi.

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

Moskova’daki protestolar St. Petersburg’a sıçradı

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