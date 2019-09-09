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Moskova’daki Yerel Seçimlerde Putin’e Darbe

09.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Moskova’daki belediye meclisi seçiminde Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya partisi üçte bir oranında sandalyesini kaybetti. Bununla birlikte parti Moskova Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutmaya devam ediyor

Moskova’daki Yerel Seçimlerde Putin’e Darbe

Moskova’daki belediye meclisi seçiminde Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya partisi üçte bir oranında sandalyesini kaybetti.

Bununla birlikte parti Moskova Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutmaya devam ediyor. Ülke genelindeki yerel seçimlerde Birleşik Rusya’nın adayları St. Petersburg ve ülkenin diğer 15 bölgesinde bölgesel valilikleri kazandığı belirtiliyor.

Yerel seçimler Moskova’da son haftalardaki protestoların ardından dikkatli bir şekilde takip ediliyordu. Seçimlere birçok muhalif ismin katılması engellenmişti.

5 yıldan uzun bir süredir gelirlerin azalması ve emeklilik yaşının yükseltilmesi kamuoyunda tepkiye neden olmuş durumda. Pazar günkü seçimden en fazla kazançlı çıkanın Komünist Parti olduğu belirtiliyor.

Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov da Kremlin’in Birleşik Rusya Partisi’nin Moskova’daki gerilemeye rağmen seçimde iyi sonuç ortaya koyduğunu düşündüğünü belirtti.

Peskov’a göre protestoların Moskova’daki sonuçlarla bir ilgisi yok.

Muhalif lider Alexei Navalny ve müttefikleri de Moskova sonuçlarını 2012’deki parlamento seçimlerine yansıtmanın hesaplarını yapıyor.

Navalny’ye yakın birçok ismin Moskova’daki seçimlere katılmasına izin verilmemiş, Navalny de destekçilerine Birleşik Rusya’yı yenebilecek adaylara oy vermesi çağrısında bulunmuştu.

Bu sonuçlara rağmen Birleşik Rusya Partisi’nin Moskova Belediye Meclisi’ndeki 45 sandalyeden 26’sını kazanması öngörülüyor. Bu da partinin mecliste tek başına çoğunluğu elde edeceği anlamına geliyor.

2014 yılındaki seçimlerde parti 28 sandalye elde etmişti, partinin desteklediği 10 bağımsız aday da seçimden zaferle çıkmıştı.

Komünist Parti seçimde 13 sandalye kazandı. Bir önceki seçimde bu sayı 5 olmuştu.

Sosyal medyada yayınlanan bazı görüntüler ise seçimde usulsüzlükler yapılmış olabileceğini gösteriyor.

Birleşik Rusya Partisi Khabrovsk bölgesinin yerel parlamento seçimlerinde de beklediği sonucu elde edemedi, sadece 2 sandalye kazandı.

Ancak seçimlerde bütün dikkatler Moskova’daydı.

Seçim Komisyonu birçok muhalif adayın yeterli imzaları toplayamadıkları gerekçesiyle seçime katılmasına izin vermemişti.

Bu karar Rusya’da 2011-2013 döneminden bu yana en geniş katılımlı protesto gösterilerin neden olmuştu.

Putin’e ülke genelinde destek oranı yüzde 60’tan fazla. Bu, birçok Avrupalı lidere gösterilen destekten daha fazla. Ancak bu oran eski dönemden daha az. Putin, geçen yılki seçimlerdeki zaferiyle 2024’e kadar iktidarda kalacak.

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