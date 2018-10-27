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Moskova'dan "Rus-Türk siyasi diyaloğu bölge için önemli" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "(Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmesi) toplantının sonucu, bölgede barış ve istikrarı güçlendirmek için Rus-Türk siyasi diyaloğunun önemini gösterdi"

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye konulu dörtlü zirve öncesi yaptığı ikili görüşmenin sonucunun, bölgede barış ve istikrarı güçlendirmek için Rus-Türk siyasi diyaloğunun önemini gösterdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ikili görüşmede gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için elverişli koşulların daha da geliştirilmesi yönündeki karşılıklı niyetler teyit edildi.

Ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda iş birliğine yönelik güncel konularda iki bakanlık arasındaki diyaloğun durumu ve geleceği ele alındı.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusunda vardığı mutabakatın uygulanması hususu da masaya yatırıldı.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Suriye'deki durum ve burada terörle mücadelede koordinasyonunu güçlendirmek için alınan önlemler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 kararı ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kararlarına dayanan siyasi çözüm sürecinin geliştirilmesi, mültecilerin evlerine erken dönüşü ve ülkenin çatışma sonrası yeniden inşası için koşulların yaratılması konuları ele alındı. Toplantının sonucu, bölgede barış ve istikrarı güçlendirmek için Rus-Türk siyasi diyaloğunun önemini gösterdi."

Görüşmede ayrıca, Filistin-İsrail sorunu, Ukrayna krizi, Avrupa Konseyi'ndeki durum ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın geleceğine ilişkin uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanlığı

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