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Moskova’dan Washington’a Türkiye’ye ‘Ültimatom’ Eleştirisi

22.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kremlin, Amerika’nın Türkiye’ye S-400’leri satın almaktan vazgeçerek Patriot sistemini alması için ‘ültimatom’ vermesini eleştirdi. Amerikan CNBC televizyonu, Washington’un Türkiye’ye iki hafta içinde Rusya’yla yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için iki hafta süre verdiğini öne sürmüştü

Moskova’dan Washington’a Türkiye’ye ‘Ültimatom’ Eleştirisi

Kremlin, Amerika’nın Türkiye’ye S-400’leri satın almaktan vazgeçerek Patriot sistemini alması için ‘ültimatom’ vermesini eleştirdi.

Moskova’nın tepkisi Amerikan CNBC kanalının haberine dayanıyor. CNBC haberinde Washington’un Türkiye’ye iki hafta içinde Rusya’yla yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi ve yerine Amerika’yla silah anlaşması yapması için iki hafta süre verdiği kaydediliyor. Habere göre Türkiye bunları yapmazsa yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak.

Washington Rusya'yla anlaşmanın yürürlüğe girmesi durumunda bunun Türkiye’nin F-35 savaş uçağı üretimindeki rolünü tehlikeye atacağı uyarısında bulunuyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov CNBC haberiyle ilgili bir soruya, bunu oldukça "olumsuz" değerlendirdiklerini belirtti. Peskov, "Bu tür ültimatomları kabul edilemez buluyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan idaresindeki Türk hükümetinin temsilcilerinin S-400 anlaşmasının tamamlandığı ve hayata geçirileceği sözleri üzerinden gitmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye’nin muhtemel Amerikan yaptırımlarına hazırlandığını belirtmişti.

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