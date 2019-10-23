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Moskova'dan YPG'ye tehdit

23.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakat sonrasında Kremlin’den YPG’ye tehdit geldi.

Moskova'dan YPG'ye tehdit

Kremlin Sözcüsü Peskov YPG’nin çekilmemesi halinde Türk ordusuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi'de varılan mutabakat sonrasında Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bir açıklama yaptı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Peskov, Kürt güçlerin silahlarıyla birlikte geri çekilmeyi kabul etmemesi halinde Suriye sınır muhafızlarının ve Rus askeri polisinin de geri çekileceğini ve Kürtleri Türk ordusuyla karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Peskov "Gerçekte kalan Kürt birlikleri Türk askeri mekanizması tarafından pratikte ezilecektir" diye konuştu.

Türkiye ile Rusya, Çarşamba TSİ 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ile Suriye sınır muhafızlarının, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının" sınırdan itibaren "30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek" üzere girmesinde mutabık kalmıştı.

"ABD Kürtleri yüzüstü bıraktı"

Peskov, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin açıklamalarına ilişkin yorumunda Washington'un Kürtleri Suriye sınırında kalmaya teşvik ettiğini savundu.

"ABD son yıllarda Kürtlerin en yakın müttefikiydi. Ancak sonunda Kürtleri yüzüstü bıraktı ve özünde onlara ihanet etti" diyen Peskov "Şimdi onlar Kürtleri sınırda bırakmayı tercih ediyor ve adeta Türklerle savaşmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Salı günü Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatta "birçok boşluk" olduğunu söylemişti. Jeffrey mutabakata ilişkin "Tüm bildiğim Türklerin ilerlemesini durduracak. Rusların YPG’yi kendi alanlarından çıkartacakları yönündeki son derece belirsiz olan taahhütlerine uygun davranıp davranmayacaklarını bilmiyorum" demişti.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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