"Mossad sahte bilgi üretiyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiyle yapılan saldırıyla ilgili İsrail istihbarat servisi Mossad'ın "sahte bilgi ürettiğini" belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u "yalancı çoban" olarak nitelendirerek Mossad'ın kendisine "sahte bilgi" verdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, Bolton'un 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"B takımının yalancı çobanı, bir kere daha yalandan feryat koparıyor. Mossad, Fuceyra'daki sabotajda İran'ın dahli olduğuna ilişkin sahte bilgi üretiyor. Daha önce kimi 'kazalar' ve sahte bayrak girişimleri olacağına dair uyarıda bulunmuştum. Siz onların yalanlarına inanınca, nelerin olacağını biliyoruz. Bu oyunu daha önce görmedik mi biz?"

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.