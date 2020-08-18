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Mossad şefi Abu Dabi’ye gitti

18.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

İsrail gizli servisi Mossad’ın başkanı Yossi Cohen Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek ülkenin ulusal güvenlik danışmanıyla bir araya geldi.

Mossad şefi Abu Dabi’ye gitti

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirdi. BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Cohen burada ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid el Nahyan ile bir araya geldi.

Haberde "İki taraf güvenlik alanında işbirliği konularını tartıştı ve bölgesel gelişmeler ile iki ülkenin COVID-19'u sınırlandırma çabaları dahil olmak üzere ortak çıkar alanları konusunda bakış açılarını paylaştı" denildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri geçen hafta Perşembe günü diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını duyurmuştu. Karar Filistin yönetiminin yanı sıra İran ve Türkiye'nin tepkisini çekerken Batı ülkeleri anlaşmayı olumlu karşılamıştı.

Reuters / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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