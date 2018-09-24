HABER

Mossad Yahudi Soykırımı Mimarlarından Adolf Eichmann'ı Nasıl Yakaladı?

24.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Gerilim-dram türü Operation Finale, Son Operasyon, Yahudi Soykırımı'nın mimarlarından Adolf Eichmann'ın Mossad ajanları tarafından yakalanışını anlatıyor

Mossad Yahudi Soykırımı Mimarlarından Adolf Eichmann'ı Nasıl Yakaladı?

İsrailliler, Adolf Eichmann'ın Arjantin'de saklandığına ilişkin bir ihbar üzerine ”Nihai Çözüm” projesinin mimarını adalet karşısına çıkarmak için bir plan yapar. Arjantin o dönemde Almanya'dan kaçan çok sayıda Nazi'yi barındırmaktadır. Bu durumda İsrail'in Naziler'in iade talebine karşılık alması söz konusu değildir.

Mossad ajanı Peter Malkin'in başını çektiği ekip, Eichmann'ı kaçırır ve gizli bir eve götürür. Malkin burada bir canavar olarak gördüğü Eichmann'ı anlamaya çalışır.

Sir Ben Kingsley, Adolf Eichmann'ın insani tarafını da yansıtmasının ardında, tarihin en korkunç suçlarının mitik canavarlar değil, sıradan insanlarca işlendiği gerçeğinin yattığını söylüyor.

Kingsley, rolü kabul etmesinde önemli payı olan bir anısını da paylaşıyor: ”Genç bir Yahudi gazeteciyle birlikte eski bir sinagogun önündeydik. Bir Macar bize yaklaşıp orada ne yaptığımızı sordu. Simon Wiesenthal'ın hayatını anlatan bir film çektiğimizi söyledik. Bize, 'Ah siz Yahudiler, soykırım hiç yaşanmadı, o yüzden sesinizi kesin. Eğer ses çıkarmaya devam ederseniz aynısı yine olur,' dedi. Tam anlamıyla şok ediciydi!”

Oscar Isaac, Naziler tarafından öldürülen kız kardeşiyle yeğenlerinin yasını tutarken işbirliği yapmasını sağlamak için Eichmann'a iyi davranan Peter Malkin'i canlandırıyor.

Soykırımdan sağ kurtulan bir ailenin oğlu olan yönetmen Chris Weitz için bu hikayenin özel bir anlamı var: ”Her şeyini milli nefret yüzünden yitiren bir ailenin çocuğu olarak yetiştiğim için işler ne kadar yolunda giderse gitsin bir süre sonra bir terslik olacağı hissiyle büyüdüm. Birçok kişi de artık Yahudi düşmanlığı olmasa bile bu kez de göçmen düşmanlığı ya da başka ırkçı duyguların toplumsal düzeni bozabileceğine inanıyor.”

Filmin Washington'daki Yahudi Soykırımı Müzesi'nde yapılan galasına katılan tarihçi-senarist Matthew Horton, Eichmann'ın İsrail'de yargılanmasının Yahudi halkı açısından bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıdaAnayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda
49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda

Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda

49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Avrupa'da 'Katla' paniği

Avrupa'da 'Katla' paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.