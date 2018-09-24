Mossad Yahudi Soykırımı Mimarlarından Adolf Eichmann'ı Nasıl Yakaladı?

İsrailliler, Adolf Eichmann'ın Arjantin'de saklandığına ilişkin bir ihbar üzerine ”Nihai Çözüm” projesinin mimarını adalet karşısına çıkarmak için bir plan yapar. Arjantin o dönemde Almanya'dan kaçan çok sayıda Nazi'yi barındırmaktadır. Bu durumda İsrail'in Naziler'in iade talebine karşılık alması söz konusu değildir.

Mossad ajanı Peter Malkin'in başını çektiği ekip, Eichmann'ı kaçırır ve gizli bir eve götürür. Malkin burada bir canavar olarak gördüğü Eichmann'ı anlamaya çalışır.

Sir Ben Kingsley, Adolf Eichmann'ın insani tarafını da yansıtmasının ardında, tarihin en korkunç suçlarının mitik canavarlar değil, sıradan insanlarca işlendiği gerçeğinin yattığını söylüyor.

Kingsley, rolü kabul etmesinde önemli payı olan bir anısını da paylaşıyor: ”Genç bir Yahudi gazeteciyle birlikte eski bir sinagogun önündeydik. Bir Macar bize yaklaşıp orada ne yaptığımızı sordu. Simon Wiesenthal'ın hayatını anlatan bir film çektiğimizi söyledik. Bize, 'Ah siz Yahudiler, soykırım hiç yaşanmadı, o yüzden sesinizi kesin. Eğer ses çıkarmaya devam ederseniz aynısı yine olur,' dedi. Tam anlamıyla şok ediciydi!”