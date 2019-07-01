Mossad’dan Arap ülkelerine İran’a karşı birlik çağrısı

Bu doğrultuda Mossad içinde özel birim oluşturuldu.Washington ve Tahran arasındaki gerginlik tırmanırken, İsrail gizli servisi Mossad bölgede İran'a karşı birlik sağlamak için resmen kolları sıvadı. Kamuoyuna çok ender açıklama yapan Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail ile ABD'nin müttefiki Arap ülkelerinin İran'a yönelik ortak endişeler temelinde bir bölgesel barış anlaşması için "eşsiz" bir fırsata sahip olduğunu belirterek Mossad içinde barış fırsatlarını tespit etmek üzere özel bir birimin görevlendirildiğini açıkladı. İsrail bölgede sadece Mısır ve Ürdün ile tam diplomatik ilişkilere sahip.

Kohen Tel Aviv yakınlarındaki bir güvenlik konferansında yaptığı konuşmada "Mossad belki de Ortadoğu tarihinde ilk kez bugün kapsamlı bir barış anlaşmasına yol açabilecek bölgesel bir mutabakat anlamında ender bir fırsat görüyor” ifadelerini kullandı.

Mossad'ın Başkanı Kohen bölgedeki Arap ülkelerine seslenerek “Ortak çıkarlar, İran ve cihatçı terörizm gibi rakiplere karşı mücadele, Beyaz Saray ile yakın ilişkiler ve Kremlin ile iletişim kanalları, bunların hepsi bir defaya mahsus bir fırsat penceresi yaratabilir” şeklinde konuştu.