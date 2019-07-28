Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde, "453. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında, 29 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 15, "dik atlayış" kategorisinde ise 14 sporcu yarıştı.

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Lorens Listo 13. kez birinci olma başarısını gösterdi. Aynı kategoride Stefan Jeftic ikinciliği, Mustafa Saric ise üçüncülüğü elde etti.

Listo, atlayışların ardından yaptığı açıklamada, bugün yarışlara son kez katıldığını ancak atlayışlardan asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise İgor Kazic 7. kez birinci oldu. Bu kategoride Kenan Maslesa ikinci, Admir Delic de üçüncü sırada yer aldı.

Kazic, yağmurlu havada gerçekleşen atlayışların kendisini biraz zorladığını aktararak, "Buna rağmen başardım. Mutlu ve gururluyum." dedi.