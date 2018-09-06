Mostar Köprüsü'nde nefesler tutulacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın "en" prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de heyecan devam ediyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların yarıştığı Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor.

Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Bosna Hersek’in tarihi Mostar Köprüsü'ne konuk olacak.

- Red Bull Cliff Diving, 8 Eylül'de gerçekleştirilecek

Verilen bilgiye göre, Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından yapılan Mostar Köprüsü'nden gerçekleştirilen atlayışlar ülkede, 1664 yılından beri süregelen bir gelenek. Genç erkekler hem cesaretlerini kanıtlamak hem de eğlenmek için uzun yıllardan beri kendilerini Neretya Nehri'nin sularına bırakıyor.

Bu gelenek nedeniyle ülkede daha çok sevilen Red Bull Cliff Diving, 8 Eylül’de gerçekleştirilecek ve binlerce kişi tarafından takip edilecek.

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Bosna Hersek’teki bu kritik yarış öncesi erkeklerde ABD’li Steven LoBue, 700 puanla ilk sırada yer alıyor. Steven LoBue'yu 610 puanlı yıldız isim Britanyalı Gary Hunt ve son şampiyon Meksikalı Jonathan Paredes 550 puanla takip ediyor.

Kadınlarda ise rekabet daha sıkı yaşanıyor. Avustralyalı Rhiannan Iffland, 470 puanla ilk sırada. Rhiannan Iffland'ı sadece 20 puan geriden Meksikalı Adriana Jimenez ve 50 puan geriden Kanadalı Lysane Richards izliyor.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan Bosna Hersek’in ardından İtalya’ya taşınacak ve renkli kasaba Polignano a Mare’deki yarışla son bulacak.

