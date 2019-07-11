MOSTAR (AA) - Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden "sessiz atlayış" yapıldı.

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü dolayısıyla Mostar Köprüsü üzerinde toplanan vatandaşlar, Neretva Nehri'ne, soykırımda hayatını kaybeden kurbanların masumiyetlerini simgeleyen beyaz zambak bıraktı.

Beyaz zambakların nehre bırakılmasının ardından, yerel saat ile 11.07'de tarihi köprüden kurbanlar anısına "sessiz atlayış" gerçekleştirildi.

Atlayışı gerçekleştiren İgor Kazic, Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini anımsatarak, kurban yakınlarının acılarını paylaştıklarını ifade etti.

"Mostari" Dalgıç Kulubü'nden Sasa Orucevic de sessiz atlayışın geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, Srebrenitsa kurbanlarını, alkışsız atlayışla andıklarını ve yaşanan trajedinin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiği mesajını verdiklerini söyledi.