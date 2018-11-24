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Mostar'daki tarihi Karagöz Bey Medresesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Medresede 1557'den beri eğitim veriliyordu. Biz de Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bu eğitime devam etmek istiyoruz"

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen tarihi Karagöz Bey Medresesi (Keyvan Kethüda Mektebi), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Mostar Yunus Emre Enstitüsünün kullanımına tahsis edilen tarihi medresedeki açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberovic, TİKA Başkanı Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Ersoy, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki 400 yıllık Osmanlı varlığının birçok eseri bu ülkeye kazandırdığını belirterek, "Bu eserler, geçmişle gelecek arasında çok güzel bir köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaştan sonra Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla ülkenin yeniden inşası konusunda sorumluluk aldığını kaydeden Ersoy, bu bağlamda TİKA'nın 850'den fazla projeyi hayata geçirdiğini ve 75 milyon dolardan fazla yatırımı Bosna Hersek'e yaptığını söyledi.

Ersoy, Karagöz Bey Medresesi'nin faaliyetlerinin hukukuna ve işlevine uygun şekilde Yunus Emre Enstitüsü ile devam edeceğini anlatarak, "Medresede 1557'den beri eğitim veriliyordu. Biz de Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bu eğitime devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bosna Hersek'i Avrupa Birliği ve NATO içinde görmek istiyoruz"

Ersoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin devamı açısından kültürel paylaşımların öneminin farkında olduklarını vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek'in birliğinin ve bütünlüğünün öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda Bosna Hersek'i Avrupa Birliği ve NATO içinde görmek istiyoruz. Bu hedeflere ulaşması için de ekonomik bakımdan bağımsız ve güçlü bir Bosna Hersek lazım. Bosna Hersek'in ekonomik açından güçlenmesi için biz de ekonomik programlarla desteğimize devam etmek istiyoruz. Özellikle Mostar'da olduğu gibi turizm kentlerinde turizm projeleriyle gelip, bu projeleri 36'dan fazla şubesi olan Ziraat Bankası ile, finansmanları ile desteklemek istiyoruz."

FBIH Eğitim ve Bilim Bakanı Dilberovic de projenin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki samimi ve güçlü ilişkilerin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolünün de dostane ilişkilerin gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Eğitim ve kültürün insanları birbirine bağladığını ve birleştirdiğini vurgulayan Dilberovic, "Bu dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin inşasına katkıda bulunmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Büyükelçi Koç da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin üst düzeyde seyrettiğini belirterek, bunun yansımalarının Karagöz Bey Medresesi gibi projelerde de görülebildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bosna Hersek İslam Birliği ve ülkedeki Türk kurumların temsilcilerinin de katıldığı açılış töreni, karşılıklı hediye takdimi ve resepsiyonla sona erdi.

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